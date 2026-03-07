Έστησε... πάρτι με 6άρα στον Λεβαδειακό η Κ17 του Παναθηναϊκού

Την εντυπωσιακή της πορεία προς τον τίτλο συνέχισε η Κ17 του Παναθηναϊκού, που νίκησε με 6-1 τον Λεβαδειακό και βρέθηκε στο +6 από τον ΠΑΟΚ. Χατ-τρικ ο Φώτης, μεγάλο ματς ο Καραγκούνης.

Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν για την 24η αγωνιστική του Πρωταθλήματος τον Λεβαδειακό και έστησαν για μια ακόμα φορά… πάρτι στον αγωνιστικό χώρο, φτάνοντας σε μια άκρως επιβλητική νίκη με 6-1.

Στο 15’ ο Καραγκούνης «έσκαψε» την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έκανε το 1-0, με τους Βοιωτούς να βρίσκουν άμεση απάντηση. Χάρη σε ένα σουτ του Φώτη από το ύψος του πέναλτι στο 32’ ωστόσο ο Παναθηναϊκός πήγε προβάδισμα στα αποδυτήρια και στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε ολοκληρωτικά.

Ο Καραγκούνης έβγαλε την ασίστ στον Φώτη στο 53’, για το 3-1, με τον Κρητικό να σκοράρει μετά από λίγα λεπτά και να «σφραγίζει» τη νίκη της ομάδας του. Ο εντυπωσιακός Καραγκούνης κέρδισε και πέναλτι στο 62’ με ατομική ενέργεια, με τον Φώτη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να διαμορφώνει το 5-1, φτάνοντας στο χατ-τρικ. Το τελικό 6-1 διαμορφώθηκε με ωραία κεφαλιά του Κρητικού.

Με τη νίκη αυτή το «Τριφύλλι» διατήρησε το αήττητο και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και το +6 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα ματς λιγότερο και παίζει με τον Ολυμπιακό.

Παναθηναϊκός: Τζατζάκης, Καλμπουρτζής (63΄ Κάρο), Κονής, Σέμος, Αθανασάκης (63΄ Νταμπίζας), Μπινιάρης, Μανγκανιέλο (45΄ Κρητικός), Πετούσης (67΄ Παπακώστας), Φώτης, Καραγκούνης, Βανδήρας (67΄ Δήμος).

Λεβαδειακός: Κουτσοβασίλης, Καλογιαννάκης, Κορδώνης, Μπουρλής, Τσιγαρίδας, Κόττης, Ντόκα, Μπουζίκας, Ζέλιος, Τσίπης, Σκορδυλάκης.