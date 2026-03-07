Κλειστά χαρτιά από τον Λουτσέσκου - Πανέτοιμος ΠΑΟΚ, πετάει για Αθήνα

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κρατάει κλειστά τα «χαρτιά» του ενόψει Φαλήρου (8/3 21:00).

Η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ολοκληρώθηκε με πρωϊνή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με τον Ρουμάνο τεχνικό να κρατάει... κλειστά τα χαρτιά του ενόψει του ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό (8/3 21:00).

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έφτασε στο τέλος της. Η ομάδα πλέον είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας και έχει ως μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Η τελευταία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα.»