Παναθηναϊκός: Στη Λιβαδειά χωρίς Ίνγκασον, Ρενάτο Σάντσες

Χωρίς τους Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός αύριο στη Λιβαδειά.

Με στόχο τη νίκη, η οποία θα του σφραγίσει την 4η θέση, ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Λεβαδειακό.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Σιώπης. Αποφόρτιση έκαναν οι Ίνγκασον και Σάντσες και για λόγους ξεκούρασης έμειναν εκτός αποστολής. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

