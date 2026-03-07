Γκαρέ: «Είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε τον Ατρόμητο»

Μόνο για τη νίκη πάει ο Άρης στον αγώνα με τον Ατρόμητο (7/3) κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπενζαμίν Γκαρέ στις δηλώσεις του στο κανάλι της NOVA.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

Για τις εντυπώσεις που άφησε στον ίδιο και τους συμπαίκτες του η απόδοση της ομάδας στο προηγούμενο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό: “Ήταν ένας αγώνας μοιρασμένος σε όλα του. Οι αντίπαλοι πήραν τους τρεις βαθμούς, γιατί εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο αποδείξαμε το χαρακτήρα μας ως ομάδα. Προσπαθήσαμε για την ισοπαλία”.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για τον Άρη, όμως, η εμφάνιση ήταν. Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός σχολίασε επ’ αυτού: “Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλά σε ό,τι αφορά την τακτική. Στο δεύτερο, που αλλάξαμε το πλάνο μας, η ομάδα ήταν καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση, όποιο κι αν είναι το πλάνο το προπονητή, εμείς πρέπει να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε”.

Ρωτήθηκε αν έμεινε ικανοποιημένος από την απόδοσή του ως πλέι μέικερ στην αναμέτρηση με τους “πράσινους”: “Πριν έρθω στην ομάδα μίλησα τόσο με τον πρόεδρο, όσο και με τον τεχνικό διευθυντή και συζητήσαμε γι’ αυτό το θέμα, αν μπορώ να αγωνιστώ ως πλέι μέικερ. Γνωρίζουν ότι μπορώ να αγωνιστώ σε αυτή τη θέση. Είναι αλήθεια ότι εγώ μπορώ να ανταπεξέλθω αγωνιζόμενος ως “δεκάρι” κι αν θέλει εκεί να με τοποθετήσει ο προπονητής σε κάποιο παιχνίδι, θα αγωνιστώ, προσπαθώντας να κάνω το καλύτερο που μπορώ”.

Για τον αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο: “Ο αγώνας αυτός είναι εντός έδρας για εμάς κι είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Έχουν μείνει λίγα παιχνίδια για το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Επομένως πρέπει να μαζεύουμε βαθμούς. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, που είναι μπροστά στο κοινό μας, έχουμε την υποχρέωση να νικήσουμε!”