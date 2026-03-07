Ζίβκοβιτς, ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων και ο «δήμιος» του Ολυμπιακού

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει εξελιχθεί στον άνθρωπο των μεγάλων αγώνων για τον ΠΑΟΚ, αλλά και σε «δήμιο» του Ολυμπιακού.

Αν ένας ποδοσφαιριστής στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων, των ντέρμπι που... καίνε, αυτός θα ήταν σίγουρα ο Σέρβος αρχηγός.

Σκοράρει και... κουβαλάει όταν ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται

Τη φετινή σεζόν το σκοράρισμα για τον Σέρβο αρχηγό έχει περάσει σε... δεύτερη μοίρα, όμως όταν ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται, είναι εκεί, σκοράρει, πασάρει και δίνει στον Δικέφαλο νίκες και προκρίσεις.

Έξι γκολ σε 38 συνολικά αγώνες ο Αντρίγια, το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Ποιο να πρωτοξεχωρίσεις; Το γκολ απέναντι στη Μπέτις, ένα γκολ πολλών εκατομμυρίων και μίας τεράστιας πρόκρισης; Την ισοφάριση απέναντι στον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι νοκ άουτ για το Κύπελλο;

Η κορυφαία εμφάνιση όμως ήταν στο «Πιερ Μορουά» της Λιλ. Δύο γκολ και χαρακτήρα από... ατσάλι, με το ένα τέρμα να έρχεται λίγα δευτερόλεπτα μετά το χαμένο του πέναλτι, σε ένα παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς, που θα μείνει όμως στην ιστορία.

Ο... ασταμάτητος «σερβιτόρος» Αντρίγια

Τις 270 συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα έφτασε ο Σέρβος αρχηγός, στα 5,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τα νούμερα εντυπωσιακά και άκρως ισορροπημένα. 65 γκολ και 65 ασίστ με αυτή στη Νεάπολη κόντρα στην Κηφισιά, πριν το 1-4 του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Χαρακτηριστικό είναι πως τη σεζόν που διανύουμε έχει φτάσει αισίως τις 17 ασίστ σε 38 αγώνες, δίνοντας περίπου μία τελική πάσα ανά δύο αγώνες, ενώ συγκριτικά, πέρσι, είχε οκτώ ασίστ σε 42 συνολικά παιχνίδια.

Ο «δήμιος» του Ολυμπιακού

Ο Αντρίγια βλέπει... κόκκινο και αφηνιάζει το τελευταίο διάστημα. Ο «ασπρόμαυρος» εξτρέμ στα τελευταία έξι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μετράει 4 γκολ και 8 ασίστ, έχοντας σκοράρει συνολικά επτά τέρματα σε 24 αναμετρήσεις κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Το αυριανό (8/3 21:00) παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι το 100ό ντέρμπι του Αντρίγια στην Ελλάδα (28 με Παναθηναϊκό, 27 με ΑΕΚ και 25 με Ολυμπιακό), έχοντας συμπληρώσει μάλιστα 2000 μέρες ως παίκτης του ΠΑΟΚ.