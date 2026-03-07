Ορόσημο για Παυλίδη: 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα

Σημαντική στιγμή στην καριέρα του κατέγραψε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε στο συγκεκριμένο ορόσημο στον επαναληπτικό αγώνα των playoffs του UEFA Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μαζί με τον συμπαίκτη του Τόμας Αραούχο.

Ο 27χρονος διεθνής φορ εξέφρασε τη χαρά του για την επίτευξη του ορόσημου, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να αγωνίζεται σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έφτασα τους 100 αγώνες και θέλω να συνεχίσω να παίζω για αυτόν τον σύλλογο. Προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα εδώ. Δεν ήξερα πόσο μεγάλη ομάδα είναι η Μπενφίκα, αλλά όταν αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο το αντιλαμβάνεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της κατάκτησης τίτλων και της ικανοποίησης των φιλάθλων: «Πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, να διεκδικούμε τρόπαια και να αγωνιζόμαστε για τους οπαδούς μας σε όλο τον κόσμο».

Μέχρι στιγμής, ο Παυλίδης έχει καταγράψει 59 γκολ και 19 ασίστ σε 100 εμφανίσεις με τη φανέλα των «Αετών», στους οποίους αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2024.

Σε συλλογικό επίπεδο, περισσότερες συμμετοχές έχει μόνο με τη Άλκμααρ, όπου κατέγραψε 137 αγώνες με απολογισμό 80 γκολ και 27 ασίστ.