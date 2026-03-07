ΠΑΟΚ Β: Μένει... Θεσσαλονίκη και «σφραγίζει» την παραμονή

Επτά παιχνίδια υπολείπονται τη φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ Β, με τα έξι εξ αυτών να διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη και τον Δικέφαλο να έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» την παραμονή.

Ο Δικέφαλος επιστρέφει μετά από 20 μέρες στη Θεσσαλονίκη, μετά τα δύο συνεχόμενα και απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια σε Ιωάννινα και Χρυσούπολη, δίνοντας έξι από τα επτά εναπομείναντα ματς στη... βάση του.

Το πρόγραμμα της... Θεσσαλονίκης και ο «τελικός» στην Καβάλα

Για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου υπολείπονται τα παιχνίδια απέναντι σε Καμπανιακό εντός έδρας (8/3 15:00) και Μακεδονικό στην Ευκαρπία (14/3 15:00), ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση στην Καβάλα (22/3) σε έναν «τελικό», για την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ.

Το φετινό πρωτάθλημα για τους «ασπρόμαυρους» θα ολοκληρωθεί με τρεις εντός έδρας αγώνες κόντρα σε ΠΑΣ, Νέστο και Μακεδονικό, ενώ θα μεσολαβήσει η εκτός έδρας «μάχη» στην κοντινή Χαλάστρα κόντρα στον Καμπανιακό.

Τα βαθμολογικά δεδομένα και το ντέρμπι της Καβάλας

Μπορεί ο ΠΑΟΚ Β να ηττήθηκε στη Χρυσούπολη απέναντι στον Νέστο, όμως το πλεονέκτημα παραμονής κρατεί, καθώς βρίσκεται ακόμα στο +2 (έχοντας και την ισοβαθμία) απέναντι σε Καβάλα και Νέστο Χρυσούπολης.

Το πρόγραμμα φαντάζει πιο «ευνοϊκό» για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στα δύο προσεχή παιχνίδια θα αντιμετωπίσουν τις δύο ομάδες που έχουν υποβιβαστεί (Καμπανιακό-Μακεδονικό), την ίδια ώρα που οι δύο έτεροι «μονομάχοι» θα δώσουν το μεταξύ τους παιχνίδι.

Αύριο (8/3) ο Δικέφαλος έχει εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους «κόκκινους» της Χαλάστρας, ενώ ο Νέστος δοκιμάζεται στα Ιωάννινα και η Καβάλα στην Ευκαρπία κόντρα στον Μακεδονικό.

Στους 18 βαθμούς οι «ασπρόμαυροι», που κάλλιστα μπορούν να κλείσουν τον πρώτο γύρο της διαδικασίας στους 24, ενώ σίγουρα κάποια εκ των Καβάλα-Νέστου (ή και οι δύο) θα έχουν βαθμολογικές απώλειες, μένοντας μακριά από τον Δικέφαλο.