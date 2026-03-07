Κινείται για τον Δουρέκα η Τότεναμ

Ο Κούλης Δουρέκας βρίσκεται στο στόχαστρο της Τότεναμ για το πόστο του αθλητικού διευθυντή.

Νέα στελέχη αναζητά η Τότεναμ, που η σεζόν της εξελίσσεται σε εφιάλτη. Μετά την αποχώρηση του Φάμπιο Παράτιτσι τον Ιανουάριο για τη Φιορεντίνα, οι Λονδρέζοι αναζητούν νέο αθλητικό διευθυντή και στα υπόψη έχουν έναν Έλληνα. Ο λόγος για τον Κούλη Δουρέκα, ο οποίος έχει εμπειρία από το ευρωπαϊκό και όχι μόνο ποδόσφαιρο.

Για 25 χρόνια εργαζόταν στον Ολυμπιακό, πριν μετακομίσει το 2018 στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ως διευθυντής ποδοσφαίρου, όταν απέκτησε τους «Reds» ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το 2022 ο Δουρέκας αποχώρησε από την αγγλική ομάδα και πλέον βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και τη Νέομ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, ο Κούλης Δουρέκας βρίσκεται στο στόχαστρο της Τότεναμ, που τον θέλει για την θέση του νέου της αθλητικού διευθυντή.

