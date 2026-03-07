Αποθεώνουν τον Σαλσίδο οι Κολομβιανοί για τις εμφανίσεις του στον ΟΦΗ

Ο Έντι Σαλσίδο αναγκάζει τους Κολομβιανούς να τον προσέξουν με τα όσα κάνει φέτος στον ΟΦΗ.

Οι τρομερές εμφανίσεις του Έντι Σαλσίδο με τη φανέλα του ΟΦΗ δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από την πατρίδα του και η κολομβιανή έκδοση της «AS» φιλοξένησε αφιέρωμα στα κατορθώματα του επιθετικού.

Πριν κάποιους, ο Σαλσίδο είχε δηλώσει στην ίδια εφημερίδα την επιθυμία του να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Και με τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα ο 24χρονος φορ αναγκάζει τους πάντες να τον προσέξουν, καθώς οι αριθμοί του φέτος, 12 γκολ και μια ασίστ, τον τοποθετούν μπροστά από άλλους Κολομβιανούς επιθετικούς που αγωνίζονται στην Ευρώπη.

Από τα 12 γκολ του Έντι αυτή τη σεζόν, τα 5 έχουν σημειωθεί το 2026. Έχει επίσης μία ασίστ, με συνολική συνεισφορά στα γκολ του ΟΦΗ να φτάνει στα 13, ίδια επίδοση με τον Κούτσο Ερνάντεθ της Μπέτις, αλλά με τη διαφορά ότι ο Σαλσίδο έχει σκοράρει περισσότερα γκολ (12 έναντι 10).

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν επίσης ότι μόνο οι Σουάρες, Κόρδοβα, Κούτσο και Σαλσέδο έχουν σκοράρει 10 ή περισσότερα γκολ σε 25-26 αγώνες, με τον παίκτη της Σπόρτινγκ να προηγείται στην κατάταξη με 30 γκολ, ακολουθούμενος από τον επιθετικό της Κράσνονταρ.

Αναλύοντας τους έξι επιθετικούς και τα στατιστικά τους στη σεζόν, ο Σαλσίδο προηγείται στο ποσοστό των κερδισμένων μονομαχιών και των πασών στην περιοχή του πέναλτι.