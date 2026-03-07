Δοκιμασία με ΑΕΛ η ΑΕΚ – Μάχη Άρη με Ατρόμητο

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το κυριακάτικο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ δεσπόζει στην 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αλλά σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δυνατές αναμετρήσεις.

Ο Άρης υποδέχεται τις 17:00 τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης» και χρειάζεται τη νίκη για να πλησιάσει την πέμπτη θέση και να διεκδικήσει μέχρι τέλους ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι «κίτρινοι» έδειξαν κάποια σημάδια βελτίωσης στην ήττα στη Λεωφόρο, με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά χρειάζονται βαθμούς. Οι Περιστεριώτες τα πάνε καλύτερα εκτός έδρας και θέλουν το τρίποντο για να εδραιωθούν στις θέσεις 5-8.

Στις 18:00 η ΑΕΚ κοντράρεται με την ΑΕΛ στην Allwyn Arena και επιδιώκει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την γκέλα στον Βόλο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς εκείνον λόγω τιμωρίας στον πάγκο, θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς που θα τη φέρουν -προσωρινά- μόνη στην κορυφή, για να παρακολουθήσει χωρίς άγχος το αυριανό ντέρμπι στο Φάληρο. Οι «βυσσινί» ωστόσο «καίγονται» για αποτέλεσμα και θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν… ζημιές στους Big 4, για να παραμείνουν στην κατηγορία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7/3

17:00 Άρης – Ατρόμητος NovaSports 2

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ CosmoteSport 1

Κυριακή 8/3

16:00 Αστέρας Aktor - Πανσερρραϊκός NovaSports Prime

17:00 Βόλος - ΟΦΗ CosmoteSport 1

19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός NovaSports Prime

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ CosmoteSport 1

Δευτέρα 9/3

18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά CosmoteSport 1

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 23 53

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23 53

3. ΑΕΚ 23 53

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 42

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23 39

6. ΟΦΗ 23 28

7. ΑΡΗΣ 23 28

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 23 27

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23 27

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 23 24

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 21

12. ΑΕΛ NOVIBET 23 21

13. ASTERAS AKTOR 23 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 12