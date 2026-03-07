Έξαλλος ο Χένες με τον ατζέντη του Ουπαμεκανό: «Κάποιοι μάνατζερ θα πρέπει να μπαίνουν σε μαύρη λίστα»

Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να κρατήσει με νέο συμβόλαιο τον Νταγιό Ουπαμεκανό, αλλά έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάτι που προκάλεσε εκνευρισμό στον επίτιμο πρόεδρο των Βαυαρών, Ούλι Χένες.

Ο 26χρονος Γάλλος διεθνής σέντερ μπακ ήταν στα πλάνα της διοίκησης της ομάδας του Μονάχου και για τα επόμενα χρόνια και υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου για τρία επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2029.

Η συμφωνία των Βαυαρών στον ατζέντη του Ουπαμεκανό αφορούσε 20 εκατ. το χρόνο ως ετήσιες αποδοχές, συν άλλα 20 εκατ. ευρώ ως μπόνους για να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, στο οποίο θα υπάρχει ρήτρα εξαγοράς στα 65 εκατ. ευρώ.

Ο επίτιμος πρόεδρος της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Ούλι Χένες, είναι έξαλλος με την εξέλξη αυτή και ζήτησε να … κηρυχθεί “πόλεμος” στους μάνατζερ, καθώς θεωρεί πως η διοίκηση εκβιάστηκε για να πετύχει συμφωνία με τον Ουπαμεκανό:

«Πρέπει ν’ αλλάξουμε στάση με κάποιους μάνατζερ. Αυτοί που δεν φέρονται σωστά σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάγερν, θα πρέπει να μπαίνουν σε μαύρη λίστα και να μη δουλεύουμε μαζί τους.

Χαίρομαι που ο Ουπαμεκανό θα μείνει στην ομάδα, αλλά δεν γίνεται ένας μάνατζερ να μας κρατά σε αγωνία για μήνες, ώστε να πετύχει τη συμφωνία που επιθυμεί ο ίδιος. Αυτό δεν θα γίνει ξανά», δήλωσε στην εφημερίδα Bild ο 74χρονος Γερμανός, θρύλος της ομάδας του Μονάχου.