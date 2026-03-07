Γκουαρντιόλα: «Βρισκόμαστε σε διαδικασία αλλαγών, την επόμενη σεζόν θα είμαστε καλύτεροι»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα προανήγγειλε αλλαγές στην ομάδα του, προκειμένου να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο την επόμενη σεζόν.

Ο Καταλανός τεχνικός, εξέφρασε την σιγουριά του ότι οι «Σίτιζενς» θα είναι βελτιωμένοι τη νέα σεζόν, αφού φέτος βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγών και προσαρμογής.

«Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη για τη Μάντσεστερ Σίτι. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Βρισκόμαστε στη διαδικασία πολλών αλλαγών, αν μπορέσουμε να μάθουμε πιο γρήγορα, τίποτα δεν θα χαθεί.

Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη. Δεν έχω αμφιβολίες για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.