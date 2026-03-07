H Tότεναμ θέλει τον Κούλη Δουρέκα για την θέση του αθλητικού διευθυντή

Οι «Πετεινοί» βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού είναι στο +1 από την ζώνη του υποβιβασμού στην Premier League και βρίσκονται σε διαδικασία αρκετών αλλαγών στην δομή της ομάδας.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον δημοσιογράφο, Ρούντι Γκαλέτι, η διοίκηση της Τότεναμ, θέλει να προσλάβει τον Κούλη Δουρέκα για την θέση του αθλητικού διευθυντή, για να αντικαταστήσει τον Φάμπιο Παρατίτσι που αποχώρησε τον Ιανουάριο.

Ο Δουρέκας, αυτή τη στιγμή κατέχει την θέση του αθλητικού διευθυντή στη Neom FC της Σαουδικής Αραβία, έχοντας εμπειρία από την Premier League, μετά την πενταετή θητεία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ.