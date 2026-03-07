H Tότεναμ θέλει τον Κούλη Δουρέκα για την θέση του αθλητικού διευθυντή

Σύμφωνα, μάλιστα με τον δημοσιογράφο, Ρούντι Γκαλέτι, η διοίκηση της Τότεναμ, θέλει να προσλάβει τον Κούλη Δουρέκα για την θέση του αθλητικού διευθυντή, για να αντικαταστήσει τον Φάμπιο Παρατίτσι που αποχώρησε τον Ιανουάριο.
Ο Δουρέκας, αυτή τη στιγμή κατέχει την θέση του αθλητικού διευθυντή στη Neom FC της Σαουδικής Αραβία, έχοντας εμπειρία από την Premier League, μετά την πενταετή θητεία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ.
🚨⚪ EXCL | Tottenham are interested in appointing Kyriakos Dourekas as their new sporting director.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 6, 2026
The 🏴 club has been searching for a replacement for Fabio Paratici, who left in January to join Fiorentina. pic.twitter.com/CNr2d0quGh