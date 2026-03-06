Η ομάδα του Πριγκιπάτου έγινε η πρώτη ομάδα που άλωσε το Παρκ ντε Πρενς (1-3) και πήρε το αίμα της πίσω από τον πρόσφατο αποκλεισμό στο Champions League.

Το γαλλικό πρωτάθλημα έχει πολύ ψωμί ακόμα, αφού η Παρί Σεν Ζερμέν κάνει νερά φέτος και δεν εμπνέει σιγουριά, όπως άλλοτε.

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της από το Champions League στο ίδιο γήπεδο, η Μονακό πήρε το αίμα της πίσω και με το 1-3 έσπασε το φετινό εντός έδρας αήττητο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Το γκολ του Ακλιούς έβαλε από νωρίς μπροστά τους Μονεγάσκους (27'), που παρότι έχασαν δύο παίκτες με τραυματισμό (Τέζε, Κάιο Ενρίκε) ήταν άψογοι ανασταλτικά και πολύ ουσιαστικοί μπροστά.

Ο Γκολόβιν έκανε το 0-2 (55') και παρά την μείωση του σκορ από τον Μπαρκολά (71'), ο Μπάλογκαν έδωσε άμεσα το τελειωτικό χτύπημα (73') για το 1-3, που δίνει την ευκαιρία στην Λανς να μειώσει στον πόντο αν κερδίσει την Μετς στην έδρα της.