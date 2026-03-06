Ελίασον: «Πολύ σημαντικό παιχνίδι, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη»

Ο Νίκλας Ελίασον μίλησε για το σαββατιάτικο ματς με την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια το οποίο το χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκλας Ελίασον στην Cosmote TV για το ματς με ΑΕΛ:

Για το ματς απέναντι στην ΑΕΛ.

Θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουμε στα τελευταία στάδια της σεζόν. Οπότε, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Είναι μια ομάδα που θα έρθει εδώ για να μας το κάνει δύσκολο, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Για το πώς περιμένουν ότι θα τους αντιμετωπίσει ο αντίπαλός τους.

Θα έρθουν εδώ να το κάνουν δύσκολο, θα παλέψουν, θα είναι συμπαγείς. Πρέπει να παίξουμε με υψηλή ένταση, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες. Να παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο για να προσπαθήσουμε να τους «ανοίξουμε».

Για την παρουσία του κόσμου.

Μπορώ να το υποθέσω ότι θα είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που μας βοηθά πολύ. Οπότε θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους.