Άρης: Ολοκληρώθηκε δίχως απρόοπτα η προετοιμασία ενόψει Ατρομήτου

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:
"Με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ (ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης) για τον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης (07/03, 17:00), στο πλαίσιο της 24ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς ακολούθησαν και σήμερα τα προγράμματά τους.
* Η αποστολή της ομάδας μας θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας."