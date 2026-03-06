Άρης: Ολοκληρώθηκε δίχως απρόοπτα η προετοιμασία ενόψει Ατρομήτου

Οι παίκτες του Άρη προπονήθηκαν το απόγευμα στο Ρύσιο και η αποστολή της ομάδας θα καταλύσει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:

"Με την προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ (ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης) για τον αυριανό αγώνα με τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης (07/03, 17:00), στο πλαίσιο της 24ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς ακολούθησαν και σήμερα τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή της ομάδας μας θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας."