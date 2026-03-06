Τελειώνει από τη Φλαμένγκο ο Ζοσέ Μπότο!

Ειλημμένη φαίνεται πως είναι η απόφαση της διοίκησης της Φλαμένγκο για διαζύγιο με τον Ζοσέ Μπότο. Λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Φιλίπε Λουίς και την πρόσληψη του Λεονάρντο Ζαρντίμ, ο σύλλογος από το Ρίο ντε Τζανέιρο φαίνεται πως έχει αποφασίσει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές στο οργανόγραμμα του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο πρώην τεχνικός διευθυντής έχει ενημερωθεί ήδη για την πρόθεση που υπάρχει για λύση της συνεργασίας, ωστόσο συμφωνήθηκε να παραμείνει στο πόστο, μέχρι να επιλεγεί ο αντικαταστάτης του, αλλά και για να βοηθήσει τον Λεονάρντο Ζαρντίμ να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας του δουλειάς.
🚨 Contamos agora na @ESPNBrasil: saída de José Boto do Flamengo já não é mais segredo para o próprio. BAP está no Ninho do Urubu conversando com o diretor sobre sua saída. Papo agora é sobre transição enquanto presidente rubro-negro busca um novo executivo pro depto de futebol.— Pedro Ivo Almeida (@pedroivoalmeida) March 6, 2026