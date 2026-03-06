Τελειώνει από τη Φλαμένγκο ο Ζοσέ Μπότο!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ αναμένεται να αποχαιρετίσει σύντομα την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ειλημμένη φαίνεται πως είναι η απόφαση της διοίκησης της Φλαμένγκο για διαζύγιο με τον Ζοσέ Μπότο. Λίγες ημέρες μετά την απόλυση του Φιλίπε Λουίς και την πρόσληψη του Λεονάρντο Ζαρντίμ, ο σύλλογος από το Ρίο ντε Τζανέιρο φαίνεται πως έχει αποφασίσει ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές στο οργανόγραμμα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο πρώην τεχνικός διευθυντής έχει ενημερωθεί ήδη για την πρόθεση που υπάρχει για λύση της συνεργασίας, ωστόσο συμφωνήθηκε να παραμείνει στο πόστο, μέχρι να επιλεγεί ο αντικαταστάτης του, αλλά και για να βοηθήσει τον Λεονάρντο Ζαρντίμ να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας του δουλειάς.