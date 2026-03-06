«Αστακός» το Μεξικό με 100.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, μετά την έξαρση βίας

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν (6/3) ότι σχεδόν 100.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας (στρατιωτικοί, αστυνομικοί και ιδιωτικοί πράκτορες ασφαλείας) θα αναπτυχθούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν και στο Μεξικό, όπου μια πρόσφατη έξαρση βίας ακολούθησε τον θάνατο ενός βαρόνου ναρκωτικών.

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει 13 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα συνδιοργανώσει με ΗΠΑ και Καναδά, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στην Γκουανταλαχάρα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο και «έδρα» του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), του οποίου ο ηγέτης, Νεμέσιο "Ελ Μέντσο" Οσεγκέρα, σκοτώθηκε σε επιχείρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων στις 22 Φεβρουαρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιχείρησης ασφαλείας θα αποτελείται από 20.000 στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένων μελών της εθνοφρουράς, και 55.000 αστυνομικούς, εκτός από μέλη ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας, εξήγησε ο στρατηγός Ρομάν Βιγιαλβάζο Μπάριος, επικεφαλής του κέντρου συντονισμού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Αυτό μας δίνει συνολικά λίγο περισσότερο από 99.000 προσωπικό», πρόσθεσε σε συνέντευξη Τύπου.

Οι ανακοινώσεις έγιναν στην πολιτεία Χαλίσκο, μία από τις πολιτείες που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις ενέργειες που ξεκίνησε η CJNG σε 20 από τις 32 πολιτείες της χώρας μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ηγέτη της.

Η Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι (στα βόρεια) είναι οι δύο άλλες μεξικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο εναρκτήριος αγώνας της κορυφαίας διοργάνωσης ποδοσφαίρου στον κόσμο , έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στο στάδιο Azteca στην Πόλη του Μεξικού.