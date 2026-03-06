ΑΕΚ: Με προπόνηση στην ALLWYN Arena ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για Λάρισα, τα πλάνα του Νίκολιτς (vids)

Με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκλήρωσε η ΑΕΚ την προετοιμασία της για τον σαββατιάτικο (7/3) αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Μάρκο Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές, έχουν αφήσει πίσω τους τα όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό στο ισόπαλο 2-2 με τον Βόλο και έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους στην μάχη με τους «Βυσσινί» που είναι η πιο κρίσιμη μέχρι την επόμενη.

Αυτό που έχει ζητήσει ο Σέρβος τεχνικός από τους παίκτες του είναι απόλυτη συγκέντρωση, καθαρό μυαλό και να «αποβάλουμε κάποια λάθη από το παιχνίδι μας». Λάθη που στοίχισαν στο προηγούμενο ματς και έβαλαν δυο φορές μπροστά στο σκορ τον αντίπαλο από το πουθενά...

Η Λάρισα που προέρχεται από ήττα στην Κρήτη (3-0) από τον ΟΦΗ, όντας σε κακή ημέρα, βρίσκεται λίγο πάνω από την επικίνδυνη ζωή και σίγουρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς θα κατέβει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δώσει την μάχη της. Άλλωστε, ήδη μέσα στην χρονιά έχει δείξει το πόσο επικίνδυνη είναι, κάτι που φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στον οποίο έκοψε δυο βαθμούς (1-1) ενώ θα μπορούσε στο τέλος έχοντας πολύ καλή εικόνα να πάρει και τη νίκη.

Γι’ αυτόν τον λόγο ο Νίκολιτς έχει φροντίσει μέσα στην εβδομάδα να ενημερώσει τους παίκτες του για τις παγίδες που υπάρχουν. Το θετικό για τον Σέρβο τεχνικό είναι πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών. Συγκριτικά με των αγώνα στο Πανθεσσαλικό μάλιστα, επιστρέφει ο Άρολντ Μουκουντί που εξέτισε και θα βρεθεί και στο αρχικό σχήμα στο πλάι του Φιλίπε Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Στρακόσα, ο Ρότα θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο και πιθανότατα ο Πενράις στο αριστερό, που έχει ένα προβάδισμα έναντι του Πήλιου.

Στον άξονα, το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα δεν σπάει, ο Κοϊτά θα πάρει φανέλα βασικού παίζοντας στο ένα άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής ενώ στο άλλο: Ελίασον, Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο διεκδικούν τη θέση. Στην κορυφή της επίθεσης, θα βρεθεί το κλασικό δίδυμο των Γιόβιτς-Βάργκα.

Δείτε πλάνα από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ: