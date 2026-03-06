Σολάνκε: «Η Τότεναμ πρέπει να αποφύγει τον υποβιβασμό το συντομότερο»

Ο επιθετικός της Τότεναμ, Ντόμινικ Σολάνκε, τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να βρει άμεσα τρόπο να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού, μετά την ήττα με 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας για την Premier League.

Η Τότεναμ βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην 16η θέση της βαθμολογίας, μετράει 11 διαδοχικούς αγώνες χωρίς νίκη και κινδυνεύει να υποβιβαστεί για πρώτη φορά από το 1977.

«Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση. Ξέρουμε ότι η θέση στην οποία βρισκόμαστε δεν είναι αυτή που θέλουμε και πρέπει να βρούμε πώς θα βγούμε από αυτή το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Σολάνκε στο TNT Sports.

«Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν δυσκολίες, αλλά δεν έχουμε πλέον περιθώριο για δικαιολογίες. Πρέπει να παλέψουμε και να συνειδητοποιήσουμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε».

Ο υπηρεσιακός προπονητής Ίγκορ Τούντορ, που αντικατέστησε τον Τόμας Φρανκ, γνώρισε την τρίτη ήττα του σε ισάριθμους αγώνες στον πάγκο των «σπερς», ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος:

«Η κόκκινη κάρτα άλλαξε το παιχνίδι. Στη συνέχεια δεχθήκαμε δύο-τρία γρήγορα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε. Είδα πράγματα που μου δίνουν την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».