Η ΑΕΚ έδωσε το παρών σε Διεθνές Σεμινάριο Elite Ακαδημιών στο Βελιγράδι (pics)

Παρών στο Διεθνές Σεμινάριο Elite Ακαδημιών που διοργάνωσε η Ένωση των ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC) στις εγκαταστάσεις του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι, ήταν η ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, αυτός που εκπροσώπησε την Ακαδημία της Ένωσης ήταν ο Αλέξης Αλεξιάδης, ο οποίος όπως τονίζεται στην ενημέρωση είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και να κάνει σημαντικές επαφές με κορυφαία στελέχη, όπως τον Τεχνικό Διευθυντή του Ερυθρού Αστέρα, Μάρκο Μάριν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Ο κ. Αλέξης Αλεξιάδης εκπροσώπησε την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Διεθνές Σεμινάριο Elite Ακαδημιών που διοργάνωσε η Ένωση των ευρωπαϊκών συλλόγων (EFC) στις εγκαταστάσεις του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι.

Στο σεμινάριο αυτό, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 70 ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κλαμπ, ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και να κάνει σημαντικές επαφές με κορυφαία στελέχη. Πρόκειται για μια διαδικασία που συμβάλλει στην εξέλιξη της Ακαδημίας της ΑΕΚ, καθώς την φέρνει στην καρδιά των διεθνών εξελίξεων του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου.

Στις φωτογραφίες τον βλέπουμε με τον Τεχνικό Διευθυντή του Ερυθρού Αστέρα, Μάρκο Μάριν, τον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας του σερβικού συλλόγου, Νικόλα Γέλιτς και τον Αθλητικό Διευθυντή Βλάντιμιρ Ράκιτς.