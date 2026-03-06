Ο Παύλος Παπαϊωάννου συναντά το Σάββατο τον κόσμο της ΑΕΚ (pic)

Η επιτυχημένη δράση της ΠΑΕ ΑΕΚ «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται αυτό το Σάββατο όπου πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet έξω από την ALLWYN Arena θα βρεθεί ο Παύλος Παπαϊωάννου.

Ο παλαίμαχος άσος θα περιμένει τους φιλάθλους της Ένωσης από τις 15.30 μέχρι 17.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, προκειμένου να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ο Παύλος Παπαϊωάννου θα βρίσκεται το Σάββατο 7 Μαρτίου στην ALLWYN Arena για να συναντήσει τους οπαδούς της ΑΕΚ και να υπογράψει αυτόγραφα.

Ακόμα ένα απόγευμα «Meet and Greet the Legends», με έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ομάδας μας από τις δεκαετίες ‘80 και ‘90. Ο τρεις φορές πρωταθλητής με την ΑΕΚ (1989, 1992, 1993) Παύλος Παπαϊωάννου θα περιμένει τους φιλάθλους από τις 15.30 μέχρι 17.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.