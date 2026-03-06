PAOK Academy: Πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο για τον Νέτο!

Ο Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2028 με τον ΠΑΟΚ, σε μία ακόμα «ασπρόμαυρη» κίνηση με φόντο το μέλλον.

Μία ακόμα μεταγραφή με το βλέμμα στα επόμενα χρόνια για την «ασπρόμαυρη» ακαδημία, καθώς ο 15χρονος Ελληνοβραζιλιάνος χαφ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Είναι διεθνής με την Εθνική Παίδων, ενώ αποτελεί στέλεχος της πρωταθλήτριας Κ17 του ΠΑΟΚ, με την οποία έχει καταγράψει ήδη τρεις συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου Ιωάννη Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ και την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο Ιωάννης Νέτο γεννήθηκε στην Ξάνθη τον Αύγουστο του 2010, έχει ελληνική και βραζιλιάνικη υπηκοότητα, είναι μέσος και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Παίδων και ανήκει πλέον στο ρόστερ της Κ17.

Καλώς ήρθες, Ιωάννη!»