ΑΕΚ: Κλήθηκε στην εθνική Ρουμανίας ο Μαρίν 

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ρουμανίας Μιρτσέα Λουτσέσκου ανακοίνωσε την προεπιλογή για τον αγώνα με την Τουρκία που θα διεξαχθεί στις 25 Μαρτίου, στο πλαίσιο των πλέι-οφ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται κανονικά ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ Ραζβάν Μαρίν, κάτι που σημαίνει πως η διαμάχη του με τον Λουτσέσκου θεωρείται λήξαν.

Ο 29χρονος άσος της Ένωσης, που έχει καταγράψει 71 εμφανίσεις με την εθνική Ρουμανίας και έχει σημειώσει 12 τέρματα αποτελεί έναν από τους αρχηγούς της εθνικής και α αναμένεται να αποτελέσει βασικό γρανάζι στα πλανα του Λουτσέσκου. Μάλιστα ο Μαρίν, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, ενώ φέτος μετρά με την ΑΕΚ 36 συμμετοχές, 6 γκολ και 8 ασίστ.

Θυμίζουμε πως οι Ρουμάνοι θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία στις 25 Μαρτίου και αν περάσουν θα παίξουν απέναντι σε Σλοβακία ή Κόσοβο, στις 31 Μαρτίου. Ο νικητής κερδίζει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ.

