Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για τον αγώνα Ουγγαρία – Ελλάδα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
1st Class – Sector 121: 42€ / 16.000 HUF
Away Sectors 314–315: 11€ / 4.000 HUF
Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.
Περίοδοι διάθεσης εισιτηρίων
1st Class: 06/03/2026 (17:00) - 09/03/2026 (14:00)
Away Sectors: 06/03/2026 (17:00) - 24/03/2026 (14:00)
Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας pame-ethniki και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων:
Επώνυμο / Last Name
Όνομα / First Name
ΑΔΤ ή Διαβατήριο / ID – Passport Nr
Χώρα Γέννησης / Birth Country
Πόλη Γέννησης / Birth City
Ημερομηνία Γέννησης / Date of Birth (μορφή: yyyy.mm.dd)
Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος θα λάβει επιβεβαιωτικό email για τη συναλλαγή και το εισιτήριο θα αποσταλεί στο email τού αγοραστή την παραμονή του αγώνα.
Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:00.