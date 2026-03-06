Στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για τον αγώνα Ουγγαρία – Ελλάδα

Από σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής Oμάδας στην Βουδαπέστη με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου, στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του UEFA Champions League (Puskas Arena). Οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήρια δύο κατηγοριών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

1st Class – Sector 121: 42€ / 16.000 HUF

Away Sectors 314–315: 11€ / 4.000 HUF

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.

Περίοδοι διάθεσης εισιτηρίων

1st Class: 06/03/2026 (17:00) - 09/03/2026 (14:00)

Away Sectors: 06/03/2026 (17:00) - 24/03/2026 (14:00)

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας pame-ethniki και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων:

Επώνυμο / Last Name

Όνομα / First Name

ΑΔΤ ή Διαβατήριο / ID – Passport Nr

Χώρα Γέννησης / Birth Country

Πόλη Γέννησης / Birth City

Ημερομηνία Γέννησης / Date of Birth (μορφή: yyyy.mm.dd)

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος θα λάβει επιβεβαιωτικό email για τη συναλλαγή και το εισιτήριο θα αποσταλεί στο email τού αγοραστή την παραμονή του αγώνα.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 16:00.