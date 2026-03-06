Αναβρασμός στην Τσέλιε πριν την ΑΕΚ: «Πιθανό να αλλάξει προπονητή», γράφουν οι Σλοβένοι! 

Έντονη είναι η κριτική που δέχεται ο Ιβάν Μαγιέφσκι μετά τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Τσέλιε στο πρωτάθλημα Σλοβενίας.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του Conference League φαίνεται πως περνά την πρώτη μεγάλη κρίση στην μετά Ριέρα εποχή και τόσο στον οργανισμό όσο και στον κόσμο επικρατεί αναβρασμός για τα αρνητικά αποτελέσματα και την κακή εικόνα.

Μάλιστα όλη αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται λίγο πριν την πρώτη μάχη με την ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη (12/3) στη Σλοβενία στις 22:00 (ο επαναληπτικός στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διεξαχθεί μια εβδομάδα μετά, 19 Μαρτίου, στις 19:45).

Αυτό που αναφέρουν ΜΜΕ της Σλοβενίας είναι πως δεν αποκλείεται μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακό ο Ιβάν Μαγιέφσκι να τελειώσει κι επίσημα και η Τσέλιε να πάει στο ματς με την ΑΕΚ με κάποιον άλλο στον πάγκο της. Η διοίκηση θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα λειτουργήσει ευεργετικά και θα αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Το ερώτημα είναι, τονίζουν οι Σλοβένοι, αν θα βρεθεί κατάλληλος προπονητής για ένα τόσο κρίσιμο ματς με τα χρονικά περιθώρια να είναι ελάχιστα.