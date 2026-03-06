Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε

Αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι διαθέσιμος ο Ντάνιελ Ποντένσε στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Αγώνα δρόμου για να είναι παρών στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3, 21:00) δίνει ο Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ ακολούθησε σήμερα κομμάτια της ομαδικής προπόνησης και στη συνέχεια έκανε έντονο ατομικό πρόγραμμα.

Στην τελευταία προπόνηση του Σαββάτου αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς κι αν αυτό συμβεί, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συμπεριλάβει τον Ντάνιελ Ποντένσε στην αποστολή για το ντέρμπι. Άλλο αγωνιστικό πρόβλημα δεν υπάρχει στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, με τον Βάσκο τεχνικό να θέλει την ποιότητα του Ποντένσε, έστω και για κάποια λεπτά στο ντέρμπι.