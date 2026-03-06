Ολυμπιακός VS ΠΑΟΚ: Η «ανάγνωση» της έδρας πριν από το μεγάλο ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αποτελούν τις δύο πιο δυνατές ομάδες της Super League, όταν αγωνίζονται στην έδρα τους, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν μέχρι στιγμής το προβάδισμα στη σχετική συγκομιδή βαθμών. Τι κάνουν οι δύο «μονομάχοι» εντός και εκτός όμως;

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ντέρμπι της Κυριακής (8/3), όπου ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 24η αγωνιστική. Πρόκειται για μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ενόψει της συνέχειας...

Τη δεδομένη στιγμή, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν βάλει «φωτιά» στο πρωτάθλημα, καθώς βρίσκονται ισόβαθμοι στους 53 βαθμούς, αν και στην τριπλή ισοβαθμία το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου υπερτερεί.

Σε μια περίοδο όπου οι λεπτομέρειες μπορούν να κρίνουν τα πάντα σε αυτή τη «μάχη» σώμα με σώμα, ο παράγοντας της έδρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το «Γ.Καραϊσκάκης» αναμένεται κατάμεστο για τη μεγάλη αναμέτρηση, με τον Ολυμπιακό να ποντάρει και στη δύναμη της έδρας του προκειμένου να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της κούρσας του τίτλου. Από την άλλη πλευρά, παρά τα προβλήματα απουσιών που τον ταλαιπωρούν, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καταφέρει φέτος να «σπάσει» την έδρα του Ολυμπιακού. Το έκανε στο νοκ άουτ παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας, αποτέλεσμα που τον διατήρησε μέσα στη διοργάνωση και τον οδήγησε, μέσω μιας απαιτητικής διαδρομής, μέχρι τον τελικό στον Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Τι δείχνουν όμως τα νούμερα για τις δύο ομάδες εντός και εκτός έδρας;

Ο ΠΑΟΚ έχει την κορυφαία συγκομιδή βαθμών εντός έδρας στη Super League, φιγουράροντας στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα. Σε 12 αναμετρήσεις στην Τούμπα, οι Θεσσαλονικείς μετρούν 10 νίκες και 2 ισοπαλίες, παραμένοντας αήττητοι. Συνολικά έχουν συγκεντρώσει 32 βαθμούς, με απολογισμό τερμάτων 24 υπέρ και μόλις 3 κατά.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 28 βαθμούς σε 11 παιχνίδια στο σπίτι του, καταγράφοντας 9 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, με συντελεστή τερμάτων 24-5. Τα ίδια ακριβώς νούμερα παρουσιάζει και η ΑΕΚ, η οποία επίσης έχει απολογισμό 9-1-1 και 28 βαθμούς στο σπίτι της.

Ας δούμε και τη διαφορετική «ανάγνωση» με τα πεπραγμένα των δύο «μονομάχων» μακριά από το σπίτι τους.

Εδώ ο Ολυμπιακός διαθέτει την καλύτερη συγκομιδή βαθμών εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, έχοντας συγκεντρώσει 25 βαθμούς σε 12 αναμετρήσεις μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης». Το εκτός έδρας ρεκόρ των Πειραιωτών είναι 7 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα, με τη μοναδική τους απώλεια να καταγράφεται στην Τούμπα, όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε την ανατροπή. Τα γκολ βρίσκονται στο 18-6.

Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης με 21 βαθμούς σε 11 εκτός έδρας παιχνίδια. Μπροστά του βρίσκεται η ΑΕΚ, που επίσης έχει φτάσει τους 25 βαθμούς. Ο απολογισμός του Δικεφάλου μακριά από την έδρα του είναι 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες, με τέρματα 24-12.