Το πρωτάθλημα του Covid και η αποτυχία που δεν μακιγιάρεται

Το χθες αρχίζει να κουράζει υπερβολικά και δεν βοηθά σε τίποτα η ενασχόληση μαζί του, γιατί απλά δείχνει πως το σήμερα και το αύριο δεν εξιτάρουν κανέναν. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Μπροστά υπάρχει ο Λεβαδειακός. Για να «κλειδώσουν» τα πλέι οφ. Ακολουθεί η Ρεάλ Μπέτις. Η ουσία της σεζόν. Ο στόχος είναι οι αναμετρήσεις με τους Ισπανούς. Για να γίνει η υπέρβαση με μια πρόκριση που θα μνημονεύεται. Δύσκολο μεν, μπορεί να γίνει δε.

Μέσα σε αυτές τις μέρες, με την ομάδα να έχει πάρει νίκες, να έχει κάνει καλή εμφάνιση στο τελευταίο της παιχνίδι, πραγματικά τι ακριβώς εξυπηρετεί το παρελθόν; Ποιον βοηθά να γίνει σοφότερος, ή να διαμορφώσει άποψη; Για πράγματα που έχουν κριθεί από την ιστορία την ίδια.

Μίλησε ο Παπαδημητρίου. Υγεία να έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πείσει κανέναν για το αν τα έκανε όλα σωστά. Η δική του προσπάθεια θεμιτή, το βίωμα κάθε Παναθηναϊκού έχει σημασία όμως. Μια αποτυχημένη περίοδος, διαχειρίστηκε τεράστια μπάτζετ για τα δεδομένα των τελευταίων πολλών ετών. Τι πέτυχε; Μια δεύτερη θέση. Και μετά διαλύθηκε η ομάδα ακόμη και της δεύτερης θέσης.

Το λάθος είναι ένα: Το πόσο καιρό έμεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο Τριφύλλι. Περισσότερες αναλύσεις, μάλλον είναι χωρίς ουσία και νόημα. Κυρίως γιατί δεν βοηθούν σε κάτι. Εποχές που εκνευρίζουν και ταράζουν την ηρεμία του ήδη εκνευρισμένου κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν χρειάζεται να «σκαλίζονται».

Με σεβασμό προς όλους, προτιμάμε να πιστέψουμε κιόλας αυτούς που έδωσαν «μάχες» για το Τριφύλλι, ίδρωσαν τη φανέλα, προσπάθησαν. Όπως ο Ρούμπεν, ο Χουάνκαρ κι άλλα παιδιά. Έλληνες και ξένοι. Αν ο καθένας θεωρεί πως πέτυχε, δικαίωμά του. Ας αφήσει τον Παναθηναϊκό απ’ έξω και ας βάλει στο βιογραφικό του για την επόμενη δουλειά του πως… σάρωσε στους Πράσινους, γιατί με τα λεφτά που διαχειρίστηκε έφερε το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε.

Είχαμε και τη συνέντευξη του Γιώργου Τζαβέλλα. Εκεί τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς οι αναφορές του στον Παναθηναϊκό δεν ήταν «εμπορικές» ή για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Το σημείο που πολλοί στέκονται άλλωστε, είναι αναφορά για εποχή που δεν ήταν στο Τριφύλλι.

Είπε πως υπήρχαν 15 κρούσματα Covid σε εκείνο το περίφημο Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Στα πλέι οφ που ολοκληρώθηκαν με την ήττα στο «Καραϊσκάκης», όταν η ομάδα είχε πάνω από 20 κρούσματα και πήγε απροπόνητη και με τους περισσότερους να μην έχουν ανάσες λόγω του προβλήματος αυτού, να παίξει για τον τίτλο. Επειδή έτσι της επέβαλλαν αυτοί που αποφάσισαν πως μια μέρα αρκεί για να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα.

Ακόμη κι αυτή η ιστορία, σε τι βοηθάει; Θυμόμαστε όλοι να απειλούν με μηνύσεις όταν τότε υπήρχαν αναφορές για ενδεχόμενα κρούσματα στην Ένωση. Θυμόμαστε να το λέει ο Ντέμης Νικολαΐδης. Το είπε τώρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Ούτε εκεί γίναμε σοφότεροι. Σε μικρότερη κλίμακα αν θέλετε, προσομοιάζει λίγο με τις δηλώσεις γύρω απ’ την Ριζούπολη. Ας πει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Δεν είδαμε; Δεν ζήσαμε τι έγινε στη Ριζούπολη; Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ας πει ο καθένας αυτό που γουστάρει, το πρωτάθλημα αυτό έμεινε στην ιστορία ως ο τίτλος του Covid. Θέλετε επειδή επιβλήθηκε στον Παναθηναϊκό να αγωνιστεί υπό αυτές τις συνθήκες; Θέλετε επειδή έχουμε αυτές τις παραδοχές από άτομα που σχετίζονται ή ήταν στην ΑΕΚ; Το νόημα δεν αλλάζει.

Η ιστορία όμως, είναι ιστορία. Κανένα ηθικό πλεονέκτημα δεν περίμενε ο Παναθηναϊκός. Γνωρίζουν οι πάντες τι συνέβη. Η σελίδα γυρίζει όμως, γιατί ούτε το κλάμα της αδικίας ούτε το αυτομαστίγωμα φέρνουν αποτελέσματα. Το παν είναι το Τριφύλλι να δει το τώρα. Το σήμερα. Σε μια σεζόν που συνεχίζει να λειτουργεί ως βάση για την επόμενη. Να προετοιμάσει το καλοκαίρι μεταγραφικά. Για να μην έχουμε ξανά… Κραλ… Καμαρά… δεν προλάβαμε… δεν βρήκαμε… δεν άρεσαν σε όλους.

Εκεί είναι η ουσία. Όσο συζητάμε για τον τίτλο του Covid, για τον Παπαδημητρίου, ή για ό,τι άλλο θέλετε, απλά τα χρόνια αποτυχίας αυξάνονται. Και βρίσκουμε νέο υλικό για δυσάρεστες παρελθοντικές συζητήσεις. Καιρός να δουλέψουν οι πάντες και να στραφεί η προσοχή όλων, στο να δημιουργηθούν όμορφες ιστορίες.

