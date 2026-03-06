Αποσύρθηκε στα 33 του πρώην του Παναθηναϊκού (vid)

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, Πολ-Ζοζέ Εμποκού.

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, Πολ-Ζοζέ Εμποκού.

Ο Βελγο-Κονγκολέζος εξτρέμ, που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σταντάρ Λιέγης και τη σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό μετρώντας 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 4 ασίστ, ανακοίνωσε την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Εμποκού μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Μπατίν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αλλά έμεινε μόλις για τρεις μήνες και έκτοτε παρέμενε χωρίς ομάδα.