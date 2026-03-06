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Αποσύρθηκε στα 33 του πρώην του Παναθηναϊκού (vid)

Ποδόσφαιρο
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Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, Πολ-Ζοζέ Εμποκού.

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, Πολ-Ζοζέ Εμποκού. 

Ο Βελγο-Κονγκολέζος εξτρέμ, που ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σταντάρ Λιέγης και τη σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό μετρώντας 36 συμμετοχές με 4 γκολ και 4 ασίστ, ανακοίνωσε την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Εμποκού μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Μπατίν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αλλά έμεινε μόλις για τρεις μήνες και έκτοτε παρέμενε χωρίς ομάδα. 

Αποσύρθηκε στα 33 του πρώην του Παναθηναϊκού (vid)