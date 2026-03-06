ΟΦΗ: Έτοιμος για Βόλο ο Μπόρχα Γκονθάλεθ – Με Ολυμπιακό εκτίει ο Θεοδοσουλάκης

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ επέστρεψε στην Κρήτη την Τετάρτη και τέθηκε διάθεση του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο.

Κανονικά υπολογίζεται στα πλάνα του Χρήστου Κόντη για το κρίσιμο ματς του ΟΦΗ με τον Βόλο, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ. Ο Ισπανός άσος είχεεξασφαλίσει ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να βρεθεί δίπλα στην οικογένεια του και το νεογέννητο παιδί του.

Ο Μπόρχα πήγε στο γήπεδο αμέσως μόλις επέστρεψε στην Κρήτη και έκανε ατομικό πρόγραμμα προκειμένου να μην χάσει καθόλου χρόνο και θα είναι ετοιμοπόλεμος για την αναμέτρηση με τον Βόλο.

Από την άλλη, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συμπλήρωσε τρεις κίτρινες στο παιχνίδι της Τετάρτης και το τεχνικό τιμ του ΟΦΗ αποφάσισε να εκτίσει την μια αγωνιστική της τιμωρίας στο ματς με τον Ολυμπιακό για την 25η αγωνιστική της Super League.