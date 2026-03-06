Παναθηναϊκός: «Πράσινη» εκδρομή και στη Σεβίλλη

Τον κόσμο στο πλευρό του θέλει ο Παναθηναϊκός για ακόμα μία μεγάλη πρόκριση στο Europa League.

Οι Πράσινοι δίνουν στην Ισπανία τη ρεβάνς με την Μπέτις για τους "16" του Europa League στις 19 Μαρτίου και αναμένεται να έχουν δυναμική στήριξη από τους φιλάθλους τους.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μάλιστα διοργανώνει εκδρομή για τη Σεβίλλη μαζί με το AKTINA travel group, καλώντας τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Πρασίνων:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το @aktinatravelgroup διοργανώνουν μια εκδρομή στην Σεβίλλη ( 19-20 Μαρτίου ) για τον αγώνα με την Ρεάλ Μπέτις, σε μία προσπάθεια να πετύχει ακόμα μία μεγαλειώδη πρόκριση. Γίνε και εσύ μέλος της ιστορίας!

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2109002659 και 2109002617 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-18.00) ή με email στο [email protected]