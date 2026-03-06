Σπόρτινγκ: Στην αποστολή για Μπράγκα ο Ιωαννίδης

Την τελευταία στιγμή θα κριθεί αν ο Φώτης Ιωαννίδης θα αγωνιστεί στο εκτός έδρας ματς της Σπόρτινγκ με την Μπράγκα.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ταξίδεψε με την αποστολή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Μπράγκα, αλλά παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του. Ο Έλληνας στράικερ παραμένει δυόμισι μήνα εκτός δράσης, με εξαίρεση ένα 15λεπτο που έπαιξε σε ένα ματς, όμως δεν τον έχουν εγκαταλείψει οι ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Το ιατρικό τιμ των «λιονταριών» αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του και δεν θέλει να ρισκάρει μια υποτροπή. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει βιασύνη για την επιστροφή του. Βέβαια, δεν θα καθυστερήσει να ξαναμπεί στο γήπεδο και ανάλογα τι θα φανεί στην τελευταία προπόνηση, δεν αποκλείεται να πάρει κάποιον χρόνο συμμετοχής στο εκτός έδρας ματς με την Μπράγκα.