Απόδραση από Ιράν: Τρεις μέρες χωρίς νερό και φαγητό ο Ασκόφσκι εν μέσω βομβαρδισμών!

Δύο ποδοσφαιριστές από τα Βαλκάνια, ενωμένοι από το παρελθόν αλλά και από μια δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κατάφεραν να αποδράσουν από το Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Βορειομακεδόνας εξτρέμ Στέφαν Ασκόφσκι ευχαρίστησε δημόσια τον 30χρονο Αλβανό διεθνή εξτρέμ Γιασίρ Ασάνι για τη σημαντική βοήθεια που του παρείχε ώστε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Και οι δύο αγωνίζονται στο ιρανικό πρωτάθλημα. Ο Ασκόφσκι ανήκει στη Μες Ραφσανιάν, ενώ ο Ασάνι είναι στέλεχος της Εστέγκλαλ, μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Οι δύο ποδοσφαιριστές γνωρίζονται από το ξεκίνημα της καριέρας τους, καθώς σε μική ηλικία ήταν συμπαίκτες στη Βαρντάρ Σκοπίων.

Τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου και της κλιμάκωσης της κατάστασης, κατάφεραν να φύγουν από το Ιράν. Τη στιγμή της σύγκρουσης βρίσκονταν περίπου 15 ώρες μακριά ο ένας από τον άλλον. Ο Γιασίρ Ασάνι καταφέρνει να αποδράσει από το Ιράν εν μέσω των εντάσεων που δημιούργησε ο πόλεμος

Ο Ασκόφσκι μπόρεσε να φτάσει στα σύνορα του Ιράν χάρη σε έναν οδηγό που του παρείχε ο Ασάνι. Ο Αλβανός διεθνής απολαμβάνε τις ανέσεις ενός «σταρ» στο Ιράν και είχε τρεις οδηγούς από την ομάδα του διαθέσιμους 24 ώρες το 24ωρο.

«Την τελευταία μέρα καταφέραμε να βγούμε. Όταν είμαι εκεί, έχω τρεις οδηγούς από την ομάδα, διαθέσιμους όλο το 24ωρο», αποκάλυψε ο Ασάνι.

Η κατάσταση για τον Ασκόφσκι ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Σε δήλωσή του, ανέφερε ότι δεν είχε φάει ούτε πιει τίποτα για τρεις ημέρες, καθώς όλα στη χώρα ήταν κλειστά, ενώ ο σύλλογός του δεν του παρείχε καμία βοήθεια.

«Ταξίδεψα από το Ραφσαντζάν μέχρι την Τεχεράνη για 15 ώρες και στη συνέχεια από τα σύνορα πέταξα για την Κωνσταντινούπολη. Ήταν πολύ δύσκολο να περάσω μέσα από το Ιράν. Ο Γιασίρ με βοήθησε, είχε τον οδηγό του και κατάφερα να φύγω μαζί του. Κάθε φορά που παίζουμε εκτός έδρας μένουμε στην Τεχεράνη», ξεκινά την αφήγησή του ο Ασκόφσκι.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τα σύνορα έζησε πολύ δύσκολες στιγμές, βλέποντας εκρήξεις βομβών από κοντά, ερείπια και πλήρη έλλειψη βασικών αγαθών. Η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο λόγω προβλημάτων με τη βίζα εξόδου, όμως τελικά όλα λύθηκαν.

«Υπήρχαν επιθέσεις παντού, ακόμη και κοντά μου, μόλις είχαν αρχίσει. Δεν είχα φάει ούτε πιει τίποτα για τρεις μέρες. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φύγω από τη χώρα. Μετά τη δολοφονία του ηγέτη τους (Αλί Χαμενεΐ), τίποτα δεν λειτουργούσε, όλα είχαν κλείσει».

«Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Τώρα ανυπομονώ να πάω σπίτι, να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ», κατέληξε ανακουφισμένος μετά τις δραματικές στιγμές που έζησε στην καρδιά του πολέμου...