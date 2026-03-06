Τσίκινης: «Ο Πρίτσας έδωσε συγχαρητήρια στον Φωτιά»

Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή "Στη Σέντρα" φιλοξενήθηκε ο Ηρακλής Τσίκινης, με τον παλαίμαχο διεθνή ρέφερι και νυν τηλεκριτικό διαιτησίας να μιλάει για τη διαιτησία του Βασίλη Φωτιά στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Κηφισιά και τα πέναλτι που δόθηκαν για τον Δικέφαλο.

Αρχικά ανέφερε για τα πέναλτι: «Η πρώτη παράβαση είναι ξεκάθαρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει σηκώσει σκόνη το δεύτερο πέναλτι. Είναι ο ορισμός του πέναλτι, χτυπάει αγκωνιά έστω και άθελα του και σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν δικαιολογημένα δόθηκε το πέναλτι καθώς ο αμυνόμενος παίκτης επεκτείνει τον όγκο του σώματος του, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ μάλιστα να ματώνει»

Για να υπογραμμίσει: «Να σας... δώσω ένα πιπεράτο; Ο ισχυρός άνδρας της Κηφισιάς, κύριος Πρίτσας, έδωσε συγχαρητήρια στο ρέφερι Φωτιά για τη διαιτησία του, καθώς είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και μπορεί να αναγνωρίζει πράγματα».