Τσίκινης: «Ο Πρίτσας έδωσε συγχαρητήρια στον Φωτιά»

Αρχικά ανέφερε για τα πέναλτι: «Η πρώτη παράβαση είναι ξεκάθαρη. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει σηκώσει σκόνη το δεύτερο πέναλτι. Είναι ο ορισμός του πέναλτι, χτυπάει αγκωνιά έστω και άθελα του και σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν δικαιολογημένα δόθηκε το πέναλτι καθώς ο αμυνόμενος παίκτης επεκτείνει τον όγκο του σώματος του, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ μάλιστα να ματώνει»
Για να υπογραμμίσει: «Να σας... δώσω ένα πιπεράτο; Ο ισχυρός άνδρας της Κηφισιάς, κύριος Πρίτσας, έδωσε συγχαρητήρια στο ρέφερι Φωτιά για τη διαιτησία του, καθώς είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και μπορεί να αναγνωρίζει πράγματα».