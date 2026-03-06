Κατακραυγή στον Μέσι για το χειροκρότημα στον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν (vid)

Αντιδράσεις προκάλεσε το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέσι χειροκρότησε τον Τραμπ, όταν εκείνος μίλησε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε χθες το βράδυ ως καλεσμένος του Ντόναλντ Τραμπ ο Λιονέλ Μέσι και η Ίντερ Μαϊάμι, προκειμένου να τιμηθεί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο MLS. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε κολακευτικά για τον Αργεντινό σταρ, τον οποίο συνέκρινε με τον Πελέ και τον έβγαλε καλύτερο, ενώ τον ευχαρίστησε που έχει επιλέξει τις ΗΠΑ για να συνεχίσει την μυθική καριέρα του.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έμεινε μόνο στα αθλητικά, αλλά έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Μετά το τέλος της ομιλίας αυτής, ο Μέσι φαίνεται να χειροκροτά αμήχανα, γεγονός που προκάλεσε έκρηξη αρνητικών σχολίων στα social media. Το βίντεο έχει γίνει viral, ενώ πολλοί σχολιάζουν ότι ο Μέσι δεν κατάλαβε ακριβώς τι είπε ο Τραμπ, καθώς δεν γνωρίζει καλά αγγλικά, όπως παραδέχτηκε πρόσφατα.

