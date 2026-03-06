ΑΕΛ: Στα πλάνα του Παντελίδη οι Σουρλής και Ενγκόι

Μειώνονται τα προβλήματα της ΑΕΛ ενόψει του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ΑΕΛ για το παιχνίδι του Σαββάτου (7/3, 18:00) με την ΑΕΛ στην Allwyn Arena. Ο Σάββας Παντελίδης σήμερα μετά την τελευταία προπόνηση θα ανακοινώσει την αποστολή.

Διαθέσιμοι για το παιχνίδι είναι οι Βασίλης Σουρλής και Ζουλιέν Ενγκόι, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Ο 23χρονος αμυντικός χαφ, που έχασε τα τρία τελευταία ματς λόγω θλάσης, αλλά και ο Βέλγος φορ, που έλειψε με τον ΟΦΗ, προπονήθηκαν κανονικά.

Απόντες είναι ο τραυματίας Σίστο και ο τιμωρημένος Αποστολάκης. Θέση βασικού διεκδικεί ο Κακουτά, ενώ ο Έλληνας κόουτς ετοιμάζει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.