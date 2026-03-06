Νέος προπονητής του Ελ Κααμπί στο Μαρόκο ο Ουαχμπί

Ο Μοχάμεντ Ουαχμπί είναι και επίσημα νέος προπονητής της εθνικής Μαρόκου.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ήταν δεδομένη μετά τον χαμένο τελικό στο Κόπα Άφρικα, καθώς ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί είχε υποβάλλει την παραίτησή του. Αυτή έγινε δεκτή και νέος προπονητής ανέλαβε επίσημα ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, που καθόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της εθνικής ομάδας νέων της βορειοαφρικανικής χώρας.

Ο 49χρονος τεχνικός έχει εργαστεί ως προπονητής και στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, πριν μετακομίσει στο Μαρόκο και τις μικρές εθνικές. Πλέον καλείται να οδηγήσει την ομάδα του Ελ Κααμπί στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.