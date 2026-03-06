Το γκολ του Γιάρεμτσουκ δεν ήταν αρκετό για την Λυών - Προκρίθηκε στα πέναλτι η Λανς

Η Λανς πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Λιόν επικρατώντας με 5-4 των «Λιονέ» στα πέναλτι, στη κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 χάρις σε τέρμα του Χίμπερ στην εκπνοή.

Ραντεβού με την Τουλούζ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας έκλεισε η Λανς που επικράτησε με 5-4 της Λιόν στα πέναλτι. Στη κανονική διάρκεια οι Τοβέν και Σίμα έβαλαν μπροστά στο σκορ τους “Χρυσοαίματους” αλλά οι Γιάρεμτσουκ και Χίμπερ έστειλαν το ματς στην ψυχοφθόρο διαδικασία. Εκεί ο Νιακατέ αποδείχθηκε μοιραίος για τους λιονέ χάνοντας το πέναλτι, με τη Λανς να παίρνει την πρόκριση.

Η Λανς ήταν αυτή που στο πρώτο μέρος είχε τον έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να μετουσιώσει την εικόνα της και στον φωτεινό πίνακα μόλις στο 23ο λεπτό, όταν ο Τοβέν πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Ντεσάμπς και έκανε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την καλή τους εικόνα και στη συνέχεια του πρώτου μισού, φτάνοντας και σε δεύτερο τέρμα στο 45+1′ με τον Τοβέν να πασάρει στον Σίμα και αυτός με άψογο τελείωμα έγραψε το 2-0, που ήταν και το σκορ που οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Η Λιόν μπήκε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο μέρος και κατάφερε να φτάσει στη μείωση του σκορ στο 67ο λεπτό, όταν ο Χίμπερτ έβγαλε την σέντρα και ο Γιάρεμτσούκ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-2. Τα “λιοντάρια” πάλεψαν στη συνέχεια να βρουν ένα τέρμα που θα έστελνε τον προημιτελικό στα πέναλτι και το κατάφεραν κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα όταν ο Ρίσερ έκανε άστοχη έξοδος και ο Τολισό με κεφαλιά έστρωσε στον Χίμπερ που διαμόρφωσε το 2-2 στέλνοντας την αναμέτρηση στην ρωσική ρουλέτα.

Εκεί η Λανς αποδείχθηκε ψυχραιμότερη σκοράροντας σε όλες τις εκτελέσεις με τον Ρισέρ να αποκρούει το πέναλτι του Νιακατέ και να διορθώνει έτσι το δικό του λάθος. Επόμενος αντίπαλος για τη Λανς η Τουλούζ στα ημιτελικά.