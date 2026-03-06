Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο με τον Μέσι στο... πλευρό του!

Ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε για λίγο στην άκρη τις επιχειρησιακές κινήσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υποδεχθεί τον Λιονέλ Μέσι και τα υπόλοιπα μέλη της Ίντερ Μαϊάμι.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αφού συνομίλησε για λίγο με τον Αργεντινό σταρ, στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο που μαίνεται στην Μέση Ανατολή, έχοντας τον Μέσι και τους υπόλοιπους παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι στο φόντο!
Οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι, μάλιστα χειροκρότησαν τον Ντόναλντ Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του για τις εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.