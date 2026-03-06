Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο με τον Μέσι στο... πλευρό του!

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο την Ίντερ Μαϊάμι για να την τιμήσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο MLS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, άφησε για λίγο στην άκρη τις επιχειρησιακές κινήσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να υποδεχθεί τον Λιονέλ Μέσι και τα υπόλοιπα μέλη της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αφού συνομίλησε για λίγο με τον Αργεντινό σταρ, στη συνέχεια έκανε δηλώσεις για τον πόλεμο που μαίνεται στην Μέση Ανατολή, έχοντας τον Μέσι και τους υπόλοιπους παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι στο φόντο!

🚨 JUST IN: Epic moment as soccer star Lionel Messi just WALKED OUT with President Trump at the White House



Trump is welcoming Major League Soccer champions Inter Miami



The left can't stand this sight! 🔥 pic.twitter.com/OgReIfvyEx — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 5, 2026

Οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι, μάλιστα χειροκρότησαν τον Ντόναλντ Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του για τις εξελίξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.