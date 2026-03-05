Κι όμως: Έπαιξε... 2 φορές στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος ο Τετέι

Σε μια σπάνια και εντυπωσιακή συγκυρία, ο Ανδρέας Τετέι κατέγραψε φέτος 2 συμμετοχές στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος, με δύο διαφορετικές ομάδες.

Ο Έλληνας φορ ανήκε στο ξεκίνημα της σεζόν στην Κηφισιά και φυσικά έπαιξε στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Λεβαδειακό, βρίσκοντας μάλιστα και δίχτυα για την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη θα αντιμετώπιζε τον ΟΦΗ στην Λεωφόρο, σε ένα ματς που αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του «Τριφυλλιού» λόγω των αναμετρήσεων με την Σαμσουνσπόρ. Με το πρόγραμμα να είναι πολύ συμπυκνωμένο, η διοργανώτρια αρχή όρισε τελικά το συγκεκριμένο παιχνίδι... χτες (4/3), λίγο πριν τελειώσει η Regular Season του Πρωταθλήματος.

Φυσικά ενδιάμεσα ο Τετέι πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και χτες έπαιξε κανονικά στο ματς με τον ΟΦΗ, καταγράφοντας έτσι την δεύτερη φετινή του συμμετοχή στην... 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.