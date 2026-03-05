Όλο και πιο κοντά στην επιστροφή Μεϊτέ και Τάισον - Τι συμβαίνει με Γιακουμάκη και Κένι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την fast track προετοιμασία του για το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Λουτσέσκου να μετρά σημαντικές επιστροφές αλλά και απουσίες.

Ο ΠΑΟΚ μετά το σημαντικό διπλό επι της Κηφισιάς με 1-4 στρέφει την προσοχή του στον Ολυμπιακό, με τους Τάισον, Μεϊτέ, Πέλκα και Παβλένκα να μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους. Σε φουλ ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ, αναμονή για Γιακουμάκη και Κένι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον στόχο του κόντρα στην Κηφισιά, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με τους τρεις βαθμούς, πάτησε κορυφή και πλέον στρέφει την απόλυτη προσοχή του στο επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης στη Νίκαια, βρήκε την ομάδα στη Νέα Μεσημβρία να προετοιμάζεται για τη μάχη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στην Κηφισιά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ η υπόλοιπη ομάδα δούλεψε στο γήπεδο στον τομέα της τακτικής και έπαιξε οικογενειακό διπλό.

Οι Πέλκας, Μεϊτέ και Παβλένκα ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ο Τάισον έβγαλε μέρος της προπόνησης με την ομάδα και συνέχισε ατομικά, ενώ οι Γιακουμάκης και Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Η κατάστασή τους θα εκτιμηθεί εκ νέου στην προπόνηση της Παρασκευής (06.03) που θα διεξαχθεί στις 17:00.