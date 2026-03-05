Γνώρισε ήττα-σοκ πριν την ΑΕΚ η Τσέλιε 

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα γνώρισε στο πρωτάθλημα Σλοβενίας η Τσέλιε που αυτή την φορά έχασε 2-1 στην έδρα της Αλουμίνι.

Είχε προηγηθεί για την Τσέλιε η ήττα από την Μπράβο την περασμένη εβδομάδα, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στους «16» του UEFA Conference League να δείχνει γενικότερα μια προβληματική εικόνα. Κάτι που είναι άκρως ευχάριστο για την Ένωση καθώς η πρώτη μάχη των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (12/3) στην Σλοβενία ενώ η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διεξαχθεί μια εβδομάδα μετά, την Πέμπτη (19/3).

Η Τσέλιε, που παραμένει στην κορυφή, στο συν 8 από τους διώκτες της, παρά τις δυο ήττες, στο αποψινό παιχνίδι με την Αλουμίνι που διεξήχθη στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής, αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην άμυνα. Ο μόνιμος της σκόρερ της Τσέλιε Κούτσις έκανε το 0-1 στο 30στό λεπτό αλλά στο 57’ ο Αλουμίνι ισοφάρισε με τον Σούσο. Στο 92’ ο Φέτα με πλασέ έδωσε τη νίκη στην Αλουμίνι. Μόλις στο 1ο λεπτό τραυματίστηκε ο γκολκίπερ της Τσέλιε, Κόλαρ κι αντικαταστάθηκε. Πρόκειται για τον 2η επιλογή των Σλοβένων oι οποίοι το Σαββατοκύριακο δεν θα αγωνιστούν και το αμέσως επόμενο παιχνίδι που έχουν είναι αυτό της επόμενης Πέμπτης με την ΑΕΚ στην έδρα τους.

H Τσέλιε αγωνίστηκε με τους: Κόλαρ (1’ λ.τρ. Λέμπαν), Μπέιγκερ, Κάλουσιτς, Κάστρο (63’ Τουτισκίνας), Χρκα, Ιοσίφοφ, Κούτσις (82’ Ποπλάτνικ), Πράνιτς (63’ Αντβίλι), Σέσλαρ, Κβεσιτς (82’ Κότνικ), Βουκλίσεβιτς.