Championship: Έξι ομάδες στα playoffs από τη νέα σεζόν

Η Ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε αλλαγή στο σύστημα των playoffs της Championship, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2026/27.

Για την ακρίβεια, στη διαδικασία ανόδου θα συμμετέχουν πλέον έξι ομάδες αντί για τέσσερις. Οι δύο πρώτες της βαθμολογίας θα εξασφαλίζουν απευθείας την άνοδο στην Premier League, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Οι ομάδες που θα τερματίζουν στις θέσεις 3 και 4 θα προκρίνονται απευθείας στα ημιτελικά των playoffs. Παράλληλα, θα διεξάγονται δύο μονοί αγώνες: ο 5ος θα αντιμετωπίζει τον 8ο και ο 6ος τον 7ο, με τις αναμετρήσεις να γίνονται στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία.

Από τα ημιτελικά και έπειτα το σύστημα θα παραμένει ίδιο με το σημερινό, με διπλούς αγώνες και τελικό στο Wembley Stadium.

Η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελεί την πρώτη σημαντική τροποποίηση στο format των playoffs από τη σεζόν 1989/90.