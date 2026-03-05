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Δύο υποψήφιοι στη μάχη για την προεδρία της Μπαρτσελόνα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Μόνο δύο υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τελικά την προεδρία της Μπαρτσελόνα, καθώς οι Λαπόρτα και Φόντο συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες υπογραφές στήριξης για να συμμετάσχουν στις εκλογές του συλλόγου.

Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι και οι δύο ξεπέρασαν το όριο των 2.337 υπογραφών που απαιτείται για την επικύρωση της υποψηφιότητας. Ο Λαπόρτα κατέθεσε συνολικά 8.170 υπογραφές, από τις οποίες 7.226 κρίθηκαν έγκυρες, ενώ ο Φοντ υπέβαλε 5.144, με τις 4.440 να επικυρώνονται.

Από την άλλη, ο Μαρκ Τσίρια δεν κατάφερε να περάσει το όριο συμμετοχής, καθώς από τις 2.844 υπογραφές που κατέθεσε αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες μόνο 2.247.

Η προεκλογική περίοδος θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου, δύο ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών που θα αναδείξουν τον νέο πρόεδρο των «Μπλαουγκράνα».

Δύο υποψήφιοι στη μάχη για την προεδρία της Μπαρτσελόνα