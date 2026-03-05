Άρης: Ατομικό πρόγραμμα για Φαντικγκά

Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (07/03, 17:00).
Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις.
Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις στο πόδι) ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.
Ο Νοά Φαντιγκά έκανε ατομικό, όπως και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα –για προληπτικούς λόγους- λόγω ίωσης.
Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι του Σαββάτου.