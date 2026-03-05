Άρης: Ατομικό πρόγραμμα για Φαντικγκά

Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις στο Κλεάνθης Βικελίδης

Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (07/03, 17:00).

Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, τακτική και στατικές φάσεις.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Γκαμπριέλ Μισεουί και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος (αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις στο πόδι) ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Ο Νοά Φαντιγκά έκανε ατομικό, όπως και ο Μιγκέλ Αλφαρέλα –για προληπτικούς λόγους- λόγω ίωσης.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το παιχνίδι του Σαββάτου.