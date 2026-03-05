Για να δούμε ποιος θα υπερισχύσει στο βασίλειο της ζούγκλας

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για τον Ταρζάν, την Τζέιν, την Τσίτα και άλλα ευτράπελα που καθορίζουν την μοίρα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στην αρχή, η αλήθεια είναι πως προκαλεί εκνευρισμό. Δυσκολεύεσαι να αποδεχθείς πως υπάρχει μια περίεργη κάστα ανθρώπων, που πιστεύουν πως είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους και μπορούν να καθορίζουν την ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων. Μετά, περνάς στην ειρωνεία. Να διαπιστώσουμε πως τα παιδιά που κινούνται ισάξια μεταξύ ποδοσφαιρικού και καλλιτεχνικού χώρου, άλλοτε με μονόπρακτα, ντουμπλαρίσματα σε κασκαντέρ και άλλοτε με ζεϊμπεκιές, είναι καλά στην υγεία τους. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ, πως είναι καλά και είναι εδώ μαζί μας.

Το έπος του Φωτιά με την συνδρομή του Βεργέτη στην Νεάπολη, μοιάζει βγαλμένο και αξίζει να πάρει θέση στα μεγάλα παραμύθια. Οι άνθρωποι δεν είναι απλά ικανοί, είναι μύθοι. Εφτιαξαν ένα ποίημα. Είναι μεγάλοι καλλιτέχνες, είναι τεράστιοι. Κεφάλαιο από μόνοι τους. Τέτοια αστέρια, δεν μπορεί να χάνονται και να μην λαμβάνουν την εκτίμηση που τους αξίζει από το κοινό. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι ΑΕΚτζής, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚτζής. Το καλό πρέπει να επιβραβεύεται. Τέτοια σόου, πρέπει να πληρώνονται αδρά απ’ όλους εμάς τους τυχερούς που μπορούμε να τα απολαμβάνουμε.

Βγαλμένα από ταινίες

Τι μου λέτε εσείς τόσες ημέρες για τις κάρτες, για τα ματς που επιλέγουν να παίξουν με πολλούς παίκτες λιγότερους οι «μικρομεσαίοι» κόντρα στις υπερδυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου (Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ ντε), τι να συζητάμε για επίπεδο ποδοσφαίρου, ρεκόρ παρουσίας κόσμου και άλλα περίεργα; Εδώ είναι όλο το ζουμί. Πως μπορεί να ενσαρκώνει σε μια μικρή σκηνή ο καλλιτέχνης, τον μύθο του Ταρζάν. Να βγάζει λαγούς, αρκούδες, μαϊμούδες, γορίλες και άλλες ενδιαφέρουσες μορφές του ζωϊκού βασιλείου. Και τώρα περιμένουμε το γκραν φινάλε, να βγει η Τζέιν και η Τσίτα.

Βαράτε βιολιτζίδες. Δεν θέλω να ανακόπτεται η φαντασία. Δεν θέλω να σας παίρνει από κάτω. Μάθετε μας μπάλα. Τεντώστε τον κανονισμό μέχρι να φτάσει εκεί που βολεύει. Τα έχουμε πει και ας κάνουν ορισμένοι τους ανήξερους. Η τελευταία σεζόν, μοιάζει και με άλλη μυθική ταινία. Επιστροφή στο μέλλον λεγόταν, είχε κάνει πάταγο στα μικράτα μας. Μπαίνεις σε ένα γήπεδο της μαγικής λίγκας και κάνεις ταξίδι στον χωροχρόνο. Βλέπεις τον Φωτιά για Παπουτσέλη και τον Βεργέτη για Δημητρόπουλο.

Ηταν θέμα χρόνου ο άνθρωπος να επιβληθεί των μηχανών. Και αυτό είναι από ταινία. Σκέφτηκαν οι κουτόφραγκοι το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ για να περιορίσουν τα διαιτητικά λάθη. Εδώ, στο βασίλειο της ζούγκλας, εργαλειοποιήθηκε και τούτο. Μόνο σε αυτήν την γωνιά του πλανήτη, εμφανίζονται διάφοροι φιλόσοφοι του ποδοσφαίρου και λένε με στόμφο «βαρίσιο πέναλτι». Εκπαιδεύονται ομάδες και κόσμος με μια λογική, να πέφτουν κάτω στο παραμικρό άγγιγμα. Του κερατά, κάποια επαφή θα υπάρξει μέσα στην περιοχή για να μάθουμε την μπάλα αλλιώς και να δικαιωθεί η καλύτερη ομάδα.

Το πιο μάγκικο

Πάμε στο δια ταύτα, γιατί και η φαρσοκωμωδία που εξελίσσεται με τους περίεργους έχει τα όρια της. Μπορεί να αισθάνονται καλά προσωρινά, μπορεί να έχουν πετύχει σε σημαντικό βαθμό τον στόχο να μην ξεφύγει η ΑΕΚ πριν εκκινήσουν τα πλέι οφ. Εδώ εμφανίζεται ξανά στο VAR για το ματς της ΑΕΚ με την Λάρισα ο μέγιστος Αγγελος Ευαγγέλου. Καλύτερος και από τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό την περασμένη Κυριακή, βλέποντας τα πάντα στο μαύρο για την ΑΕΚ.

Ξέρετε ποιο είναι το θέμα; Πως η ΑΕΚ δεν έπεσε. Εριξαν τον Μάκελι, που βρήκε τρόπο να επιστρέψει στα ελληνικά γήπεδα λίγους μήνες έπειτα από την περίοδο που αυτοπροτεινόταν. Βρε καψούρα αυτό το παιδί να έρχεται στα μέρη μας και να διατητεύει σημαντικά παιχνίδια. Πέρασε ο Αγγελάρας, ήρθε ο Γιάνναρος, τώρα ξανά ο Αγγελος. Αλλά η ΑΕΚ δεν πέφτει. Μένει στην κορυφή, ενδεχομένως να είναι ακόμα και μόνη της εκεί το βράδυ της Κυριακής. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, πάντα υπάρχει περιθώριο για μια τελευταία ζαριά.

Να σας πω για να μην έχετε αγωνία. Το είπε ο Ηλιόπουλος και την Δευτέρα στην τελευταία δημόσια εμφάνιση του. Δεν θα κάνει πίσω, θα το πάει εκεί που πρέπει, έχει το πάθος και την τρέλα για να τα κάνει όλα όπα και στο τέλος να νικήσει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, έχει απλά την καλύτερη ομάδα. Γιατί δεν λύγισε στις τρικλοποδιές που του έβαλαν. Και γιατί θα κάνει ό,τι μπορεί, μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, για να βρει το δίκιο του και να νικήσει. Και να είστε βέβαιοι, πως στο φινάλε θα είναι το πιο μάγκικο.