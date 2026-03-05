Μουντιάλ 2026: Αρνητική η FIFA στα ρόστερ 30 παικτών

Αρνητική είναι η FIFA στο ενδεχόμενο οι ομάδες να έχουν 30 παίκτες στο ρόστερ τους στο Μουντιάλ

Τους τελευταίους μήνες, γίνεται συζήτηση σχετικά με την υπόθεση, η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των παικτών που μπορεί να καλέσει κάθε εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Μία πιθανότητα που...ακολουθεί την αύξηση από 32 σε 48 ομάδες στο κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου, ενώ επίσης το γεγονός ότι το τουρνουά θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες, με τις επακόλουθες διακοπές στα ταξίδια των παικτών, επηρεάζει επίσης τις συζητήσεις.

Τον περασμένο Οκτώβριο, συζητήθηκε η επέκταση του αριθμού των παικτών στα ρόστερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη FIFA από 26 σε 30, ακολουθώντας το παράδειγμα της UEFA, η οποία επέτρεψε την κλήση 26 παικτών αντί για 23 για το Euro 2024.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτή η επιλογή είναι απίθανο να εξεταστεί, παραμένοντας στα ρόστερ των 26 παικτών.