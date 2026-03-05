Αποκλείστηκε δύο φορές στο Κύπελλο με διαφορετικές ομάδες ο Μπεγιέ

Ο προπονητής της Μαρσέιγ έγραψε ένα σπάνιο και αρνητικό ρεκόρ στο Coupe de France, αφού έγινε ο πρώτος τεχνικός που αποκλείστηκε στην ίδια διοργάνωση μέσα στην ίδια σεζόν με δύο διαφορετικές ομάδες.

Ο 48χρονος τεχνικός, είχε αρχικά αποκλειστεί από τη διοργάνωση ως προπονητής της Ρεν, όταν η ομάδα του ηττήθηκε με 3-0 από τη Μαρσέιγ στη φάση των «16».

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μπεγιέ αποτέλεσε παρελθόν από τη Ρεν, όμως δεν άργησε να επιστρέψει στους πάγκους. Η μοίρα τα έφερε έτσι που ο Σενεγαλέζος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα της Μαρσέιγ (από την οποία είχε αποκλειστεί)στα μέσα Φεβρουαρίου.

Όμως, η ατυχία τον ακολούθησε και στη νέα του ομάδα. Στις 4 Μαρτίου, η Μαρσέιγ αποκλείστηκε από την Τουλούζ στα πέναλτι, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, με αποτέλεσμα ο Μπεγιέ να βιώσει για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια σεζόν τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Γαλλίας.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Τουλούζ, ο ίδιος δήλωσε πως η απογοήτευση είναι μεγάλη, καθώς η ομάδα βρισκόταν μόλις δύο βήματα μακριά από τον τελικό.