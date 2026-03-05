To συγκριτικό τεστ των εκκινήσεων του Γερεμέγιεφ σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Το SDNA βάζει στο…μικροσκόπιο τις δέκα πρώτες εμφανίσεις του Σουηδού επιθετικού με τις φανέλες του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά.

O Σουηδός επιθετικός του ΠΑΟΚ, Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, σημείωσε τα δύο από τα τέσσερα γκολ του Δικεφάλου του Βορρά στη εκτός έδρας νίκη (1-4) κόντρα στην Κηφισιά.

Συνολικά ο 32χρονος στράικερ μετράει 4 γκολ – 3 ασίστ σε 10 παιχνίδια με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Κι όμως, αυτή η πολύ καλή επίδοση δεν είναι ανώτερη από τις αντίστοιχες πρώτες του δέκα…πίστες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την σεζόν 2022-23.

Ο Γερεμέγιεφ μεταπήδησε από την Χάκεν στο Τριφύλλι τον Γενάρη του ΄23 κι αφού πέρασε για ένα εξάμηνο ως δανεικός στον Λεβαδειακό επέστρεψε για να μείνει στο Κορωπί το καλοκαίρι του ΄23.

Ως παίκτης των «πρασίνων» έγραψε συνολικά στο κοντέρ 16 γκολ -1 ασίστ σε 60 ματς.

Στα δέκα πρώτα του ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την σεζόν 2023-24 είχε 10 συμμετοχές και 7 γκολ.

Συγκεκριμένα είχε συνδεθεί με τα δίχτυα στα εξής παιχνίδια πρωταθλήματος:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2 (1 γκολ)

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 5-0 (1 γκολ)

Βόλος – Παναθηναϊκός 0-3 (2 γκολ)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-0 (1 γκολ)

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3 (1 γκολ)

Παναθηναϊκός – Λαμία 2-2 (1 γκολ)